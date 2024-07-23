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學者研討：兩岸關係出現新變化　如何應對？
http://www.CRNTT.com   2024-07-23 00:26:19


會議現場（中評社　海涵攝）
　　中評社宣恩7月23日電（記者　海涵）“台海新觀察”第九次會議於7月22日在湖北恩施州宣恩縣舉行，此次會議由由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦，主題為“兩岸關係：變局與塑造”。與會學者在會上就當前兩岸關係變化予以分析，並從不同角度提出應變之策。
 


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