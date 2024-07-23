周志懷：台海變局成新常態　方向衹有一個

全國台灣研究會常務理事、研究員周志懷（中評社 海涵攝） 中評社宣恩7月23日電（記者 海涵）全國台灣研究會常務理事、研究員周志懷7月22日在“台海新觀察”第九次會議上表示，相較於風平浪靜似的平穩發展，台海局勢的劇烈變化反而為變局提供了反向修正的機遇，有利於激活工具箱中備而不用的工具，形成台海新格局。台海變局將會成為一種新常態。台海局勢無論如何變化，方向卻衹有一個，亦即民進黨的謀“獨”能力日益衰弱，台灣與大陸的力量對比更加失衡，國家完全統一的圖象則日益清晰與趨近。因此，賴清德未來四年所面臨的台海壓力只會越來越大、越來越強。



周志懷說，2016年民進黨再度執政後，台海局勢發生了重要變化。賴清德今年“5.20講話”拋出“台灣也是國號”後，兩岸關係則變得更加險峻。如何科學認識當前台海變局，正確把握台海局勢變與不變以及變局與新局的關係，對於我們努力爭取兩岸和平統一前景，維護兩岸人民共同利益有著重要意義。



“科學識變者必先觀大勢。”周志懷分析了台海變局中的“變”與“不變”。他指出，賴清德上台後，台海局勢的短期風險雖然急劇增加，但大陸推動祖國統一進程持續向前的基本面沒有變，大陸堅定粉碎“台獨”的決心和意志也沒有任何改變。從統一進程看，“進”不僅僅是目標和方向，更是兩岸現實生活中的鮮活的歷史演進。



周志懷續指，不能“獨”、不敢“獨”以及反對“台獨”仍是島內主流民意。台灣政治大學選舉研究中心今年2月22日公布的民調顯示，希望“盡快獨立”的有3.8%，是自2002年以來的最低點。



周志懷也說，儘管美西方頻頻出招，大打台灣牌，不斷向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，但國際社會中的一個中國格局也難以撼動。

