冥王星24日衝日　一年中最接近地球

中評社北京7月22日電／7月24日，冥王星衝日。衝日前後，冥王星最接近地球、視直徑最大、亮度最高，為人類瞭解這顆矮行星提供了良好契機。



新華社報導，天文科普專家介紹，本次衝日時，冥王星的亮度約為14.4等，太暗了，一般的雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡對它無能為力，因此這個天象對絕大多數人來說是無法觀測的，只能借此機會瞭解一下冥王星。



人們對冥王星並不陌生，因為它曾躋身行星行列，是太陽系的第九大行星，只不過後來被“清除”出行星隊伍，被降級為矮行星。



儘管已被歸類為矮行星，但由於它戲劇性的歷史和特別的軌道，如今仍然被很多天文愛好者所津津樂道，每年衝日時還不忘關注一下冥王星走到哪裡了。



冥王星衝日是指冥王星于繞日公轉過程中運行到與地球、太陽大致成一直線，而地球恰好位於太陽和冥王星之間的一種天文現象。



天津市天文學會理事、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛說，現在冥王星正在向著遠日點（離太陽最遠的點）運行，每年衝日都會遠一點、暗一點。1989年冥王星過近日點（離太陽最近的點），當年衝日時亮度達13.7等。之後，冥王星便開始向遠日點運動，每年衝日時，它的距離都更遠一些，所以亮度會逐年下降。2114年到達遠日點時，即使衝日的冥王星亮度也衹有16等，用大口徑望遠鏡也很難看到了。



“本次衝日期間，在無光害的環境下，有經驗的天文愛好者可以借助大口徑天文望遠鏡挑戰一下，看能否一睹冥王星的‘真容’。”宋媛媛說。



在“九大行星”時代，冥王星是距離太陽最遠、質量最小的行星。在科學家們看來，冥王星一直戴著神秘的面紗。目前衹有美國的“新視野”號探測器于2015年飛掠冥王星時做了一些探測，發現冥王星上有山脈、冰原、深谷和沙丘等。



宋媛媛介紹，雖然冥王星已經退出行星舞台，但人類對於“第九行星”的尋找從未停歇。不少天文學家認為，“第九行星”一定潛伏在太陽系的某處等待著人類發現它。真的會有這樣一顆“橫空出世”的行星嗎？讓我們拭目以待。