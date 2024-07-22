菲專家批美國抹黑中國疫苗　中國駐菲使館回應

中評社北京7月22日電／據中國駐菲律賓使館：中國駐菲律賓使館發言人答記者問。



問：據報導，菲律賓知名傳染病專家薩爾瓦那近日表示，美軍貶低中國新冠疫苗效力和安全性的虛假宣傳對菲律賓造成重大損害，導致菲人對接種中國疫苗產生遲疑，很多菲人被迫等待美國疫苗並因此喪生，美國作為菲盟友做出這樣的事情令人心寒。另據報導，近日美國海軍陸戰隊發布名為《欺騙》的最新條令，其核心包括如何欺騙以及如何製作虛假情報信息。使館對此有何評論？



答：我們注意到有關報導。從美國前國務卿蓬佩奧公開承認“美國撒謊、欺騙、偷竊”，到前不久披露的美國五角大樓在新冠疫情期間開展抹黑中國疫苗的虛假信息行動，再到這次美軍公布名為《欺騙》的最新軍事條令，無數事實一再表明，美國慣於打著所謂“國際道義”的旗號幹謀取私利的勾當，慣於通過欺騙與宣傳散布虛假信息，慣於通過輿論戰、認知戰構陷打壓他國。國際社會對此看得很清楚，對美國的這些伎倆也始終保持警惕。美國妄想繼續靠欺騙在國際社會帶節奏的時代早已一去不復返。



美方應立即糾正錯誤的做法，停止以謊言蠱惑世人，停止污蔑抹黑他國，盡快就其長期散布虛假信息給國際社會一個交代，盡快就其“欺騙”策略和針對中國新冠疫苗虛假宣傳造成的上述嚴重傷害給菲律賓人民一個交代。

