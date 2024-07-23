國新辦發布會：推動數據工作服務高質量發展

國家數據局局長劉烈宏（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於22日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家數據局局長劉烈宏出席介紹情況，並就我國數據要素市場化配置改革、數據基礎設施布局等熱點話題答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家下午好。歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會。我們邀請到國家數據局局長劉烈宏先生，請他介紹情況並回答大家關心的問題。出席今天發布會的還有：國家數據局政策和規劃司負責人欒婕女士，數據資源司司長張望先生，數字科技和基礎設施建設司司長杜巍先生。下面，先請劉烈宏先生介紹情況。



國家數據局局長劉烈宏：各位媒體朋友，大家好！感謝大家對數據工作的關心關注。上周，黨的二十屆三中全會勝利召開，國家數據局迅速掀起學習宣傳貫徹的熱潮。在這個時點上舉辦這次新聞發布會，我們將向大家報告國家數據局貫徹三中全會的具體舉措，推動國家數據事業高質量發展的情況。國家數據局自去年10月份掛牌成立以來，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻把握職能定位，堅持推進數據要素市場化配置改革“一條主線”，統籌數字中國、數字經濟、數字社會“三個建設”的工作思路，推動數據工作更好服務高質量發展，奮力開創數據工作新局面。



在數據要素市場化配置改革方面，我們加快完善數據基礎制度體系，圍繞數據“供得出、流得動、用得好、保安全”，堅持系統謀劃，注重加大政策供給，研究起草數據產權、流通交易、收益分配、安全治理、公共數據與企業數據開發利用、數字經濟高質量發展、數據基礎設施建設指引等多項制度和規則文件，著力將我國海量數據優勢轉化為國家競爭新優勢。在推進過程中，一些地方加快探索數據產權結構性分置制度，推進健全數據授權機制，加快完善數據要素市場體系，為服務地方經濟社會高質量發展提供有力支撐。



我們加快推動數據基礎設施布局，深入實施“東數西算”工程，推動構建全國一體化算力網，在算力布局、網絡傳輸、監測調度、算電協同、安全防護等方面取得積極進展。研究發展壯大數據標注產業發展的政策舉措，發布了承擔數據標注基地建設任務的城市名單。研究制定數據基礎設施建設指引，部署開展數據流通利用基礎設施試點，打造安全可信流通利用環境。