國家數據局：持續推進數據領域改革釋放活力

國家數據局局長劉烈宏（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室22日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家數據局局長劉烈宏在回答記者提問時表示，黨的二十屆三中全會對加快構建促進數字經濟發展體制機制和完善數據要素市場制度規則等作出部署，為我們下一步推進數據領域的改革發展指明方向。深入貫徹落實二十屆三中全會精神，我們將堅持以數據要素市場化配置改革為主線，完善數據要素市場制度和規則，培育全國一體化數據市場，促進數據要素開發利用。



有記者提問到，黨的二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署。請問，數據在其中發揮怎樣的作用？國家數據局如何推進數據要素市場化配置改革，如何有效釋放數據活力？



劉烈宏表示，黨的二十屆三中全會對加快構建促進數字經濟發展體制機制和完善數據要素市場制度規則等作出部署，為我們下一步推進數據領域的改革發展指明方向。我國是首個將數據作為生產要素的國家。國家數據局成立以來，我們深刻感受到，數據作為新型生產要素，潛在價值大、發展變化新，推進數據要素市場化配置改革，推進數據要素暢通流動、高效配置，有利於更好發揮數據作為新型生產要素，優化組合其他生產要素，實現要素創新性配置的作用，催生新產業、新模式、新動能，促進培育和發展新質生產力；有利於依托我國超大規模市場、豐富應用場景和海量數據資源的優勢，促進數據科技創新能力提高，提升數字時代的國家競爭新優勢；有利於加快數字化賦能，促進經濟發展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動，推動高質量發展；有利於改善公共管理和公共服務水平，為推進國家治理體系和治理能力現代化提供堅實支撐。



數據具有不同於土地、資本等傳統要素的特性，這使得數據工作更為複雜。比如，數據兼具正、負兩方面外部性，既要促進數據流通使用，提高資源配置效率，培育新產業新業態，也要防範隱私洩露、數據濫用等潛在風險，實現更高效率、更加安全的發展。又如，數據工作涉及面廣、主體多元、情況複雜，需要激發各方面的動能，探索適應數據特徵的治理規則、治理方式和治理手段，提高治理效能。再如，數據既是數字化、網絡化、智能化的結果，也是進一步推進數字化、網絡化、智能化的資源，既要從數字化轉型中積累數據資源，又要以數據開發利用深化數字化轉型，實現良性互動、協同發展。此外，統籌數據發展和安全還面臨不少挑戰，要在遵守數據安全法律法規的前提下，加大支持數據發展的政策供給，積極鼓勵試驗探索，創新發展模式。因此，推進數據要素市場化配置改革，必須依靠改革創新，向深化改革要動力。