數據局：加快推進完善數據基礎制度建設工作

國家數據局政策和規劃司負責人欒婕（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室22日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家數據局政策和規劃司負責人欒婕在回答記者提問時表示，數據基礎制度建設是進一步全面深化改革的重要舉措，也是一項長期複雜的系統工程。目前，各項文件正在加快完善中。下一步，我們將落實三中全會關於數據基礎制度建設的任務部署，按照成熟一項、發布一項的原則，推動文件出台，為釋放數據要素潛能，服務經濟社會高質量發展提供制度保障。



有記者提問到，國家數據局近日表示，今年將陸續推出數據產權、數據流通、收益分配、安全治理等制度文件，加大政策供給。能否介紹一下工作目標以及具體安排？謝謝。



欒婕表示，數據基礎制度建設是進一步全面深化改革的重要舉措，也是一項長期複雜的系統工程。三中全會明確部署要加快建立數據產權歸屬認定、市場交易、權益分配、利益保護制度，提升數據安全治理監管能力，建立高效便利安全的數據跨境流動機制。國家數據局成立以來，把推進數據基礎制度建設列為重點工作，我們抓緊起草數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目標就是建立健全數據基礎制度體系，創造有利於數據“供得出、流得動、用得好、保安全”的制度體系，不斷增強數據要素市場化配置改革的系統性、整體性和協同性。



一個是注重解決實踐難題，提供具體明確可落地的規則指引。針對社會各界對數據產權歸屬認定的期待，我們面向全國廣泛征集數據產權領域的痛點難點問題，深入研究、問計基層，細化數據持有權、使用權、經營權，為數據的供給、流通、使用提供制度保障。我們注重逐一研究具體應對舉措，旨在為各方確認自身權利提供具體明確、操作性強的產權配置方案。



再一個是堅持促進流通使用，助力培育新質生產力和促進高質量發展。當前，各方普遍認為，數據要素市場還處於“做大蛋糕”階段，數據流通交易的規模、效率、規則均有待提升。從培育全國一體化數據市場出發，要著力構建數據流通交易體系，確定數據流通交易發展的目標等。從收益分配制度建設方面，更聚焦激勵機制建設，發揮價格形成機製作用，充分調動各方的積極性主動性創造性。