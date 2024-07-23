劉兆玄：兩岸青年企業家應共創雙贏

峰會台灣方面理事長劉兆玄（中評社 盧哲攝） 中評社昆山7月23日電（記者 盧哲）兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會開幕式上致辭指出，面對全球產業巨大的變化升級，兩岸產業需要自我提升與合作。“交流是為合作跨出第一步，要合作是為促進融合發展的具體行動。”劉兆玄說，當前，大陸縱然面對種種困難，仍將堅持進一步全面深化改革。外來壓力越強，對外開放更堅定。青年更應敢於超越框架所限，創新突破，不負青春理想。期待兩岸青年企業家攜手合作、共創雙贏，為兩岸新質生產力發展譜寫精彩新篇章。



2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會21日在江蘇省昆山市開幕，來自海峽兩岸青年企業家及60餘名來自島內的台灣學生代表，共350餘名嘉賓參會。本次活動由兩岸企業家峰會主辦。



劉兆玄在開幕致辭中提到，兩岸線下峰會是第四次在昆山舉辦青年相關的研討會，已經搭建起台灣青年來大陸就業創業的交流融合的很好的平台，獲得企業界以及青年朋友們積極的響應與參與。這一系列活動也延續了峰會一向關照和協助台灣青年在大陸發展的努力，具有特別的意義，也格外值得大家珍惜。



劉兆玄說，今年的研討會除了安排實習就業的機會之外，大會特別安排讓年輕朋友們可以實地體驗相關產業。“我們的青年朋友們，如果未來要在大陸展開職業生涯，就能夠有更深入的瞭解，有更多更好的選擇機會。通過實習培訓的計劃，可以提升個人的職場能力，也能夠累積在大陸的工作經驗，同時建立一些資源人脈。對於將來要在大陸就業的台灣青年，未來他們的適應的能力也會相對增強。”劉兆玄說，期盼青年能夠從親身來體驗當中尋找自己的定位，並提升自我的競爭力，找出適合自己的職業發展的途徑。