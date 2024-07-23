國家數據局：加快推進算力基礎設施建設

國家數據局數字科技和基礎設施建設司司長杜巍（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室22日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家數據局數字科技和基礎設施建設司司長杜巍在回答記者提問時表示，數字經濟時代，算力是新質生產力。兩年來，在相關部門和各樞紐節點的共同努力下，“東數西算”工程取得積極進展。下一步，我們將會同有關部門和地方，以算力高質量發展賦能經濟高質量發展為主線，加快推動全國一體化算力網建設。



有記者提問到，我們知道，作為中國式現代化的數字基座，算力基礎設施一直備受關注。我的問題是，圍繞“東數西算”工程、加快一體化算力網建設，國家數據局開展了哪些工作？下一步還有哪些考慮和布局？



杜巍表示，數字經濟時代，算力是新質生產力。為進一步優化生產力布局，充分發揮西部能源優勢，國家在綜合考慮能源供給、地質條件、氣候環境、傳輸距離、產業基礎等因素的基礎上，提出了“東數西算”的戰略構想。2022年2月，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群，正式啟動“東數西算”工程。



兩年來，在相關部門和各樞紐節點的共同努力下，“東數西算”工程取得積極進展。截至今年3月底，10個國家數據中心集群算力總規模超過146萬標準機架，整體上架率為62.72%，較2022年提升4個百分點；東西部樞紐節點間網絡時延已基本滿足20毫秒（ms）要求；數據中心綠電占比超過全國平均水平，部分先進數據中心綠電使用率達到80%左右，新建數據中心PUE（電能利用效率）最低降至1.10。“東數西算”工程的實施帶動了IT設備製造、信息通信、基礎軟件、綠色能源等產業鏈發展，提升了國家整體算力水平。



去年底，我們會同相關部門出台了加快構建全國一體化算力網的實施意見，部署了統籌通用算力、智能算力、超級算力協同計算，統籌東中西地區及大中小城市協同布局，統籌算力、數據、算法協同應用，統籌算力和綠色電力協同建設，統籌算力發展和安全協同保障等五項重點任務。一體化算力網是“東數西算”工程的拓展和深化，建設目標是在“東數西算”工程的基礎上，推動全國範圍內算力資源高效協同調度，形成跨地區、跨部門發展合力，為全社會生產生活提供普惠、易用、低價、綠色、安全的公共計算服務。