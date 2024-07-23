數據局：多舉措促進公共數據資源開發利用

國家數據局數據資源司司長張望（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室22日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家數據局數據資源司司長張望在回答記者提問時表示，公共數據的特點是數據基礎好、管理相對規範，同時經濟價值和社會價值高，所以市場和社會都高度期待。國家數據局將深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，圍繞更好發揮市場機製作用，提高公共數據資源配置效率和使用效益，從多方面推進工作。



有記者提問到，我們注意到，當前仍然存在一些制約數據“供得出、流得動，用得好，保安全”的卡點堵點問題，關於“供得出”的問題，現在在擴大公共數據供給方面做了哪些嘗試和努力？下一步有何計劃？



張望表示，首先，公共數據是各級政務部門和相關企事業單位在依法履職和提供公共服務過程中產生的。公共數據的特點是數據基礎好、管理相對規範，同時經濟價值和社會價值高，所以市場和社會都高度期待。當前，公共數據資源的開發利用主要包括三種形式，共享、開放和授權運營。共享主要是指各級政務部門之間的數據共享和交換，主要用於解決各部門、各地方之間的信息不對稱問題，以幫助各級政府更好依法履職，更好服務企業和百姓。近年來，國務院共發布了六批共享責任清單，有力支持了現在大家看到的“最多跑一次”“一網通辦”和“高效辦成一件事”等便民服務。開放是通過在線方式開放公共數據或者數據集，主要是為了方便企業和公眾免費獲取可以公開的數據。據有關機構統計，我們國家已經有226個地方建立了公共數據開放平台，其中有省級，也有地市級的，開放的有效數據集目前超過34萬個。但是還有一部分數據資源經濟價值非常高，但是又有一定的敏感性，需要在保障安全的前提下，經過適當處理，為經濟社會發展服務。針對這些數據，部分地區、部分部門通過授權運營的形式對外開展服務，形成了一些經驗，但是也需要加強政策引導，既支持發展，又規範運行。



如何更好地促進公共數據資源的開發利用？國家數據局將深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，圍繞更好發揮市場機製作用，提高公共數據資源配置效率和使用效益，從幾個方面推進工作。一方面，持續做好政務數據共享和公共數據開放的工作。另一方面，要將授權運營作為共享開放的重要補充，重點解決好數據供給和使用管理權責不清、供數動力不足的問題。主要的辦法是，推進公共數據資源管理和運營機制改革，釐清數據供給、使用、管理的權責義務，激發供數動力和市場創新活力。我們正在建立公共數據資源登記制度、授權運營規範以及相應的信息披露機制，明確合規政策和管理要求，配合有關部門加強對公共數據產品和服務價格的指導和管理。其中，對於用於公共治理、公益事業的公共數據，我們提倡有條件無償使用。我們也將支持和配合各地區各部門加大公共數據資源開發開放，圍繞部省協同、政企合作，聯合相關部門、地區和經營主體開展夥伴行動，共同打造數據資源“供得出、流得動，用得好，保安全”的良好生態。