韓軍連續兩天在前沿全線實施對朝喊話

中評社香港7月22日電／韓聯社據韓國聯合參謀本部（聯參）22日消息，韓軍從當天早上6時起啟動對朝擴音喊話，預計喊話將持續16個小時到下午10時。這是韓軍連續兩天全線動員設在前沿的固定式擴音設備對朝喊話。



據悉，喊話內容包括朝鮮外交官棄朝投韓，以及朝軍在韓朝非軍事區北側一帶進行埋雷工作時因爆炸事故導致士兵死亡等消息。考慮到朝鮮嚴控資訊傳播，韓軍此舉旨在傳播在朝鮮境內尚不為人知的資訊，以動搖民心。



由於朝鮮前一天上午向韓投放“垃圾氣球”，韓軍同一天下午1時起全面啟動對朝擴音喊話，將動員設在西部、中部和東部前沿地區的固定式擴音器輪流進行廣播的方式轉為利用前沿地區所有擴音器同步進行喊話的方式。朝鮮于昨晚8時暫停空飄垃圾氣球，到當天上午尚未重啟。據分析，這或是因為擴音喊話向朝施壓有效，也可能是朝鮮出於風向和降雨量等氣象條件考量。



韓軍消息人士表示，雖然朝鮮目前暫停空飄垃圾氣球，但韓軍當天將持續啟動擴音喊話。軍方還在考慮，若朝鮮重啟空飄垃圾氣球或再發起其他挑釁，將同時啟用移動式、固定式擴音設備進行喊話。軍方在前沿地區設有40台擴音器，其中24台為固定式，16台為移動式。



聯參表示，朝鮮前一天向韓空飄500多只垃圾氣球，其中240多只落在京畿道北部和首爾等地。其裝載物大部分為廢紙，尚未發現有危害安全的物質。