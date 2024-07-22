韓檢察總長批地檢傳訊總統夫人有違原則並致歉

中評社香港7月22日電／韓聯社報導，韓國檢察總長李沅䄷22日表示，首爾中央地方檢察廳在第三場所傳訊總統夫人金建希屬於不守原則的行為，他向國民道歉。



李沅䄷當天上午到首爾瑞草區的大檢察廳上班時向媒體表示，我曾經說過法律面前絕無例外、特惠和死角。但檢方在調查總統夫人的過程中未遵守該原則，辜負了向國民許下的承諾。我未接到一線的任何有關報告，但沒領導好一線組織的責任也全在我身上，我就此向國民道歉。他還承諾，為在接下來的調查和處理過程中堅守“法律面前人人平等”的原則全力以赴。



就首爾中央地檢未就調查金建希事先報告檢察總長和大檢察廳一事，李沅䄷表示，按日程安排，我今天將聽取首爾中央地檢檢察長的有關彙報。我將瞭解情況，並採取必要措施。



有觀點認為，在檢方偵辦金建希涉腐案的過程中，檢察總長事實上被“跳過”。部分意見指出，李沅䄷可能會因此事請辭。他2022年5月獲任大檢察廳次長檢察官，代理檢察總長職務，同年9月正式出任檢察總長，任期將於今年9月15日結束。



首爾中央地檢調查組20日在地檢管轄的政府安保大樓傳訊金建希，調查其涉嫌操縱股價、收受名牌包案件。調查于20日下午1時30分開始，21日凌晨1時20分結束，持續約12個小時。但地檢方面先斬後奏，在傳訊開始10個小時過後才進行彙報，引發爭議。



大檢察廳方面21日表示，就傳訊金建希，檢察總長以及大檢察廳的幹部無人接到過有關報告。地檢方面表示，按規定，檢察總長對金建希涉嫌操縱股價案不得行使調查指揮權，因此未能及時報告。據悉，李沅䄷接到報告後勃然大怒，甚至提及自身去留的問題。



金建希及其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車股價。她還涉嫌違反《關於禁止接受不正當請托和財物的法律》（反貪法）于2022年9月13日從旅美牧師崔在英處收受價值相當於300萬韓元（約合1.6萬元人民幣）的名牌包。