大規模宕機後　多國網安機構警告網絡釣魚行為

中評社北京7月22日電／近日，美國安全技術企業“眾擊”公司發佈軟件更新，導致微軟視窗系統全球性宕機。在這次影響範圍和嚴重程度罕見的宕機事件發生後，多國網絡安全機構警告說，全球的企業和個人應警惕有人冒充“眾擊”公司員工或技術專家以“修復系統”為名的網絡釣魚行為。



新華社報導，澳大利亞通信管理局20日在其官網發佈公報說，該機構下屬的澳大利亞網絡安全中心已瞭解到，有人通過某些惡意網站和非官方代碼聲稱能幫助相關實體從“眾擊”公司這一技術事件造成的大範圍中斷中恢復過來。該中心“強烈鼓勵”有關消費者以“眾擊”公司方為來源獲取技術信息和更新。



澳內政部長、網絡安全部長克萊爾·奧尼爾在其社交媒體賬號上表示，澳大利亞公民應該“注意可能出現的詐騙和網絡釣魚企圖”。



美國網絡安全與基礎設施安全局19日發佈聲明說，雖然“眾擊”公司軟件更新導致的宕機事件與網絡攻擊或惡意活動無關，但該機構觀察到進行惡意網絡活動的行為者“正在利用這一事件進行網絡釣魚和其他惡意活動。”該機構警告個人“避免點擊網絡釣魚郵件或可疑鏈接”，因為這可能導致電子郵件洩露和其他欺詐問題。



英國國家網絡安全中心19日也發佈聲明警告說，該機構注意到在這次事件期間，網絡釣魚企圖有所增加，因為惡意行為者試圖利用這種情況。他們的目標當中，可能既有組織機構也有個人。



“眾擊”公司首席執行官喬治·庫爾茨在19日發佈的一份聲明中也警告說，惡意行為者會試圖利用這樣的事件。“我鼓勵每個人保持警惕”，確保與“眾擊”公司的代表接觸。

