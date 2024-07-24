社評：新“立院”首會期彰顯遏獨促和民意

新一屆“立法院”朝野協商場景（中評社 資料照） 中評社香港7月24日電（評論員 束沐）7月16日，台灣新一屆“立法院”首個會期結束，當天藍白“立委”以多數票優勢通過決議，要求當局解除赴陸“禁團令”，並開放陸客循“小三通”赴金馬澎旅遊。今年1·13選後，中國國民黨重新奪回“立法院”最大黨，並在2月1日就職的新一屆“立法院”中，與台灣民眾黨展開合作，島內政治生態出現新氣象。我們認為，藍白陣營在兩岸關係領域的議事、修法、監督等方面表現可圈可點，“遏獨促和”主流民意得到彰顯。



宏觀來看，民進黨持續掌握行政權力、控制司法機構，煽動極端民粹、不惜“當家鬧事”，以“立院改革”重要條款被“憲法法庭”凍結為例，當前藍白陣營在兩岸關係上“撥亂反正”，仍面臨結構性障礙。但是，微觀來看，藍白陣營在許多涉及兩岸關係根本性質、事關兩岸和平發展前途走向的問題上，站在島內主流民意一邊，有力遏制“雙獨政權”危險暴衝，也為兩岸同胞共同推動交流正常化，創造了有利條件。



第一，台“立法院”在過去八年來充當“反中抗中”急先鋒、“倚外謀獨”堡壘、“頑固台獨”據點的角色，出現一定程度轉變。



2016年以來的兩屆“立法院”均由民進黨佔據多數，因而整個“立院”領導中樞、工作方向、對外交往重點，都被民進黨壟斷長達八年。這期間，作為台灣最高立法、民意機構，“立法院”在兩岸關係上扮演了極不光彩的角色，包括炮製惡法阻撓兩岸交流合作、與境外反華勢力勾連、為外部勢力“以台制華”搭檯唱戲、散播敵視大陸和不利關係的言論。過去八年來，“立院”邀請並接待美國眾議長佩洛西、多次以“朝野聯合聲明”形式“譴責”大陸，便是典型案例。



新一屆“立委”就職後，隨著朝野政黨版圖重組，藍白陣營在首場“硬仗”中保持默契，韓國瑜、江啟臣當選正副“院長”，民進黨至此失去對“立院”整體方向的主導權。回顧首會期5個多月，儘管少數“台獨立委”依然上躥下跳、劣跡斑斑，外部勢力仍然試圖干預、影響“立院”相關工作，但“立院”官方涉外活動四平八穩、點到為止，未出現嚴重破壞兩岸關係與挑釁大陸的錯誤行徑，這與賴清德當局及民進黨“立委”頑固堅持“兩國論”、延續“抗中”路線，形成了明顯區隔。

