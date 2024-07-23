李政宏談三中全會給台商契機 抓住時代趨勢

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏（中評社 盧哲攝） 中評社昆山7月23日電（記者 盧哲）2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會21日在江蘇省昆山市開幕，來自海峽兩岸青年企業家及60餘名來自島內的台灣學生代表，共350餘名嘉賓參會。全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏在此間接受訪問時談到，三中全會強調改革開放、高質量發展、中國式現代化等，對台商來說蘊藏許多契機與商機。他認為台商在AI、生物醫藥、半導體、綠色低碳等領域可與大陸“強強合作”。



中共二十屆三中全會近日在北京閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。李政宏接受記者採訪時談到，“三中全會提出，聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，推動高質量發展。”李政宏說，三中全會明確了推進改革開放的必要性、創新發展的重要性，也為實現高質量發展指明了方向，是台商台企在當前經濟形勢下開拓市場、轉型升級的重要依據。



“當中特別強調要更加的改革開放，等於說開放的腳步要越邁越大，同時也多次被提到高質量發展、建成現代化經濟體系、中國式現代化等關鍵詞，其中都蘊藏了蠻多的商機。特別是最近一直在提倡的新質生產力，當中所激蕩出來的火花，還有借助創新發展，都是來延續經濟不斷向上騰飛的機遇。”李政宏認為，在AI人工智慧，包括生物醫藥以及半導體、新能源、汽車、綠能低碳發展等方面，都是台商可以去結合大陸進行產業鏈優化、產業鏈結合，“強強合作”的方面。“台商可以從這幾個方面結合自己本身的優勢，跟大陸的企業多多的結合，特別是這一次在昆山舉辦的兩岸青年企業家菁英峰會，更是建立一個非常好的平台。”