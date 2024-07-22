韓Kakao創始人金范洙接受逮捕必要性審查

中評社香港7月22日電／韓聯社報導，韓國網際網路巨頭Kakao創始人金范洙22日因涉嫌在收購SM娛樂過程中惡意操縱股價而接受逮捕必要性審查。預計審查結果最早將於當晚公佈。



首爾南部地方法院當天對涉嫌違反《資本市場法》的金范洙進行逮捕必要性審查。這距離金范洙接受檢方傳訊時過13天。金范洙于當天下午1時43分許抵達法院，對媒體的各種提問保持沉默，徑直進入法院。



檢方認為，金范洙涉嫌在Kakao去年2月收購SM娛樂的過程中，分4天（2月16日、17日、27日、28日）投入約2400億韓元（約合人民幣12.6億元）購入SM股份，以抬高股價，妨礙競爭對手HYBE的公開收購。其中，28日是HYBE公開收購SM股票的截止日期，由於當天SM股價以高於公開收購價格（12萬韓元）的12.76萬韓元報收，導致HYBE最終放棄收購。



據悉，金范洙在接受檢方傳訊時表示，他接到相關報告後予以批准，但並未收到關於具體收購方式和過程的報告。本月18日，他出席集團臨時會議時也否認了嫌疑，並稱不曾指示或容忍任何非法行為。



另外，Kakao首席投資官（CIO）裴宰鉉去年11月因同樣的嫌疑被檢方逮捕起訴，後於今年3月獲得保釋。涉嫌與Kakao合謀的私募基金運營公司One Asia Partners代表A某也在今年4月被逮捕起訴，當天獲得保釋。