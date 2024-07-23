香港書展：明匯智庫分享大灣區創業經驗

新書發佈會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月23日電（記者 段曉魯）2024年香港書展於7月17日至23日在灣仔會議展覽中心舉行。由明匯智庫出版的《你都可以─大灣區成功創業概覽》新書發佈會昨日舉辦，分享創業路上的寶貴經驗與實用建議，幫助有志於大灣區創業的各界人士更好地掌握成功之道。



明匯智庫榮譽總監曾淵滄在致辭時表示，大灣區有很機會給香港年輕人發展，而這本書具有很高的實用性，裡面的案例也可供讀者參考。三年前在特區政府的資助下，明匯智庫開始了幫助香港青年在大灣區創業的工作，並且聘請了創業導師，也為青年創業者在資金方面提供幫助，當中不少成功的例子。正因為如此，明匯智庫決定用這些成功案例出一本書，幫助更加多年輕人未來想去大灣區創業。



香港恆生大學校長何順文表示，近年國家推出了多個重要發展策略，這些策略都給予了香港很多發展機遇。香港青年是否需要去內地發展，取決於創業項目的業務性質。香港青年應該時刻緊貼香港和國家的整體發展情況，只要找到合適的發展方向，不妨多作出嘗試。而在內地龐大的市場規模下，無疑是香港青年創業向外發展的主要市場之一。



《你都可以─大灣區成功創業概覽》這本書主要包括四個部分，香港青年在粵港澳大灣區創業概況、香港青年創業團隊的故事分享、大灣區創業工具資訊以及粵港澳大灣區主要的雙創基地簡介。