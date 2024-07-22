王毅同馬爾代夫外長扎米爾舉行會談

中評社北京7月22日電／據外交部網站：2024年7月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同馬爾代夫外長扎米爾舉行會談。



王毅指出，中馬建交52年以來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等相待、合作共贏的典範。兩國間不存在任何問題，衹有友誼與合作。今年1月，習近平主席同穆伊茲總統一致同意將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係，共同致力於打造中馬命運共同體。中馬關係正站在新的歷史起點上。中方願同馬方一道努力，積極落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，深化政治互信，密切各層級友好交往，加強各領域互利合作，不斷充實中馬全面戰略合作夥伴關係內涵。



王毅介紹了中國共產黨二十屆三中全會情況，表示剛剛勝利閉幕的全會科學謀劃了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的總體部署，提出300多項重要改革任務，釋放了進一步擴大高水平對外開放的明確信號，相信這將為包括馬爾代夫在內的世界各國提供新的合作機遇。中方願同馬方一道，弘揚和平共處五項原則精神，堅定支持彼此維護核心利益，在共建“一帶一路”框架下，進一步深化投資、金融、藍色經濟、數字經濟、綠色發展等領域務實合作，拓展旅遊、教育等人文交流。中方願繼續為馬經濟社會發展提供力所能及的支持，幫助馬爾代夫增強自主、可持續發展能力。中方願同馬方繼續加強氣候變化等領域多邊協作，攜手應對全球性挑戰，維護真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益和國際公平正義，維護亞太地區和平穩定。



扎米爾表示，馬中友誼歷史悠久，中國始終是馬方最親密的合作夥伴。馬方熱烈祝賀中國共產黨二十屆三中全會勝利閉幕，相信中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化將為世界帶來更多福祉，這對世界各國特別是發展中國家攜手應對全球性挑戰、維護世界和平與繁榮至關重要。中方長期以來為馬經濟社會發展提供了大力幫助，助力馬國家發展打開新局面，馬方深表感謝。馬方堅定恪守一個中國原則，願繼續積極參與共建“一帶一路”，進一步深化雙邊經貿、金融、旅遊、人文等領域互利合作。馬方高度讚賞、積極支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願秉持和平共處五項原則，同中方在國際事務中密切溝通協作，加強相互支持，朝著構建馬中命運共同體的方向共同努力。