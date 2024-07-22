美日韓防長會議將於28日在東京舉行

中評社香港7月22日電／韓聯社報導，美日韓國防部長將於28日在日本聚首，共商將三邊安全合作制度化，以及應對朝鮮核導威脅等方案。



韓國國防部22日表示，國防部長官申源湜、美國國防部長勞埃德·奧斯汀、日本防衛大臣木原稔將於28日在日本東京的防衛省舉行美日韓國防部長會議。三方將共同評估朝鮮核導威脅和地區安全局勢，並探討共同應對方案。三方還將探索加強美日韓安全合作及制度化方案。



美日韓防長上月在新加坡舉行的第21屆亞洲安全峰會（香格里拉對話會）期間舉行三邊會談，並就輪流舉行國防部長會議、年內擬定完成“美日韓安全合作體系”文件等達成協定。鋻於此，三方能否借此次防長會完成並簽署“美日韓安全合作體系”文件備受關注。



值得關注的是，美日韓防長其間主要借國際會議之機聚首，而在三國中選擇一國專程舉行會議尚屬首次。國防部官員就此表示，為了落實美日韓“戴維營協議”的基本精神並將三邊安全合作制度化，三方決定在三國輪流舉行會議。三方在香格里拉對話會上表明進一步發展三邊和雙邊安全合作的意願，此次會議將繼續就此進行磋商。



此外，在會議期間，申源湜還將分別與奧斯汀、木原稔舉行雙邊會談。這將是韓國防長時隔15年再次踏足日本防衛省大樓。