國台辦：賴清德再次暴露“台獨”本來面目

中評社北京7月22日電／國務院台辦發言人陳斌華22日答記者問表示，賴清德公然鼓噪建立所謂“台灣主體性的國家認同”，再次暴露了其頑固堅持“台獨”立場、實施“台獨”分裂活動的本來面目。



有記者問：賴清德日前出席民進黨全代會時聲稱要“打造自己的國家：民主台灣”，要“反併吞、確保國家主權”，建立“台灣主體性的國家認同”等。對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



他表示，台灣是中國的一部分。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割也決不允許分割。台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。



陳斌華說，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史。中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。兩岸同胞從來都是一家人。



他說，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、罔顧民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不接受一個中國原則，推行“去中國化”“漸進台獨”，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。



陳斌華表示，兩岸同胞要團結起來，充分認清“台獨”分裂勢力及其活動的本質和危害，從民族大義、台灣前途和同胞福祉出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的“台獨”挑釁行徑，推動兩岸交流合作，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來，共創中華民族偉大復興的美好未來。