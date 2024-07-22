四川漢源馬烈鄉山洪泥石流災害已致14人死亡

中評社北京7月22日電／新華社報導，7月22日，記者從四川省雅安市漢源縣馬烈鄉“7·20”山洪泥石流災害搶險救援指揮部獲悉，截至22日14時30分，本次災害已致14人死亡，仍有25人失聯。



目前失聯人員搜救工作仍在緊張進行，消防、公安等救援力量利用生命探測儀、搜救犬、無人機等對村民住宅區域、沿河下游段開展搜救。



據瞭解，本次災害收治的15名傷員中，6人經治療後已經離院，目前在院治療9人，無生命危險。災區正加大對群眾安置點、救災現場等場所的衞生消殺力度，並調集省級、市級心理專家，全面開展災後心理干預。



災區現已恢復5條10千伏線路，5052戶群眾用電。受災區域除部分偏遠村組通信信號正在搶通外，已基本恢復通信。被沖毀的進入新華村的大溝橋、Y104峨邊至富林公路豆腐石橋已搶通。



當地正組織氣象、水利、自然資源等部門滾動發佈暴雨、山洪、地災預警，並組織專家組和鄉村幹部對災害威脅範圍反覆進行排查，對不能及時排危除險的路段和區域設置安全哨，實時監測滑坡點變化及周邊情況，嚴防次生災害。



下一步，將繼續全力搜救失聯人員，做好傷員救治、心理疏導、善後安撫工作，抓緊搶修災損基礎設施，及早恢復災區正常生產生活秩序。