快評：賴清德又再挑釁　兩岸關係雪上加霜

中評社快評／身兼民進黨主席的賴清德21日出席民進黨全代會時喊出要建立“台灣主體性的國家認同”，宣稱要“打造自己的國家：民主台灣”。這是賴清德520講話宣稱兩岸“互不隸屬”之後，再一次“台獨”自白、“台獨”挑釁。



國台辦發言人陳斌華22日指出，賴清德公然鼓譟建立所謂“台灣主體性的國家認同”，再次暴露了其頑固堅持“台獨”立場、實施“台獨”分裂活動的本來面目。陳斌華呼籲兩岸同胞團結起來，堅決反對賴清德和民進黨當局的“台獨”挑釁行徑，推動兩岸交流合作。



建立所謂“台灣主體性的國家認同”，是進一步要將“台獨”付之行動，比宣稱兩岸“互不隸屬”更進一步。上月賴清德接受外媒專訪時還為520宣稱兩岸“互不隸屬”辯解，稱“說的是事實，完全沒有挑釁的意思”。這一次，賴清德毫不遮掩，說得更露骨。



針對賴清德520“台獨”自白，大陸東部戰區曾於5月23日至24日在台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習，震懾“台獨”。大陸強調這是維護國家主權和領土完整的正義之舉，也是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。



賴清德又一次“台獨”挑釁，令本已惡劣的兩岸關係雪上加霜。大陸時常強調，“台獨”挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停；挑釁愈甚，反制愈烈。懲戒“台獨”挑釁以行動說話，“聯合利劍”高懸在“台獨”頭上。