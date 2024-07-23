以軍轟炸加沙地帶南部死亡人數升至70人

7月22日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，人們逃離家園。（來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門22日發表聲明說，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶南部城市汗尤尼斯，造成至少70人死亡、超過200人受傷。



據巴勒斯坦通訊社22日報導，多架以軍戰機密集轟炸了汗尤尼斯東部社區。襲擊前當地民眾大規模向西撤離，但時間緊迫，出現大量人員傷亡。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處22日在社交媒體上表示，成千上萬在汗尤尼斯的民眾再次逃離衝突和軍事行動，恐懼和流離失所的“循環”已經持續太久，這種情況令人“難以忍受”。



以色列國防軍22日發表聲明說，以軍當天早些時候要求汗尤尼斯東部社區民眾撤離，是因為有情報顯示“恐怖分子”正在這些地區活動並發射火箭彈，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）也在那裡試圖重新集結部隊。以空軍和炮兵部隊當天打擊了汗尤尼斯超過30處“恐怖分子的基礎設施”。



7月以來以軍多次襲擊汗尤尼斯。13日，以軍轟炸汗尤尼斯的馬瓦西地區，造成至少90人死亡、約300人受傷。16日，以軍對馬瓦西地區的空襲造成至少17人死亡、26人受傷。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門22日發布的最新數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成逾3.9萬人喪生、超8.9萬人受傷。

