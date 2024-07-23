哥倫比亞海軍緝獲554公斤可卡因

中評社北京7月23日電／據新華社報導，哥倫比亞海軍22日發表聲明說，哥海軍在該國西部喬科省海岸附近海域緝獲554公斤可卡因。



聲明說，哥倫比亞海軍在一次海上任務中發現一艘船朝中美洲方向高速行駛，於是展開追捕行動，繳獲了這批可卡因，同時抓獲3名巴拿馬籍嫌疑人。



當前，哥倫比亞政府致力於打擊販毒等違法活動，特別是防範非法武裝組織利用販毒獲得資金進行威脅國家和平的行為。據哥倫比亞國防部6月發布的報告，2024年前5個月，該國緝獲可卡因的數量同比增加了31%。