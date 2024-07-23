佩洛西支持哈里斯出選　相信她帶領民主黨勝出

中評社香港7月23日電／前眾議院議長佩洛西，在拜登宣布退選後第二日發表聲明，表示她支持哈里斯成為該黨提名人。



據星島網報導，佩洛西表示，“我對哈里斯競選總統的熱情支持是官方的、個人的和政治上的。”她稱讚哈里斯“工薪家庭的捍衛者”。尤其為“女性的選擇權奮鬥”。佩格西續稱，“在政治上，毫無疑問，哈里斯作為一名政治女性非常精明——我完全相信她將帶領我們在11月取得勝利。”



她呼籲團內其他人團結支持哈里斯，“徹底擊敗特朗普”。