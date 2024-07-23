熱點問答｜拜登退選三問

在美國華盛頓白宮的美國總統拜登（左二）和副總統哈里斯（右二）。（來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，美國東部時間21日下午，美國總統拜登宣布退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統哈里斯為民主黨總統候選人。



這是美國自1968年以來在任總統首次放棄競選連任。拜登為何退選？兩黨反應如何？民主黨“換將”對選戰有何影響？



為何放棄連任



21日下午，拜登通過社交媒體宣布退選。在一份簽名聲明里，他說：“儘管我一直有意尋求連任，但我認為退選並在餘下任期專注於履行美國總統職責符合民主黨和美國的最佳利益。”



拜登還表示，他將於本周晚些時候發表講話，就他退選的決定提供更多細節。分析人士認為，黨內施壓、民意下滑、資金壓力、時間緊迫等因素讓拜登作出這一決定。



6月底，拜登同特朗普進行電視辯論時表現不佳，加劇了多方，包括民主黨內對他身體狀況和連任前景的擔憂。《紐約時報》認為，拜登由此陷入“政治危機”。



過去幾周，拜登試圖通過接受專訪、舉行單人記者會、集會演講等方式打消外界質疑，拜登團隊則反復重申拜登繼續競選追求連任，到處反駁媒體關於他考慮退選的報導，但收效甚微，越來越多的民主黨政客、媒體、“大金主”以及選民呼籲拜登退選，民調數據對他也更為不利。



美國歷史上曾有多位在任總統放棄連任，上一位是1968年的林登·約翰遜。但美國有線電視新聞網文章指出，在拜登之前，沒有在任總統因身體狀況被迫退選。



