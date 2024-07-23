7月22日，2024京台教育交流周·高等教育專場舉辦。（來源：主辦方供圖） 中評社北京7月23日電／為加強京台教育領域交流合作，促進兩岸教育事業共同發展，7月22至28日，北京市舉辦2024京台教育交流周活動，由高等教育、基礎教育、職業教育三個專場組成。來自台灣教育界的110餘名專家、學者、師生代表來京參加交流周相關活動。



7月22日，以“聚焦科創前沿·促進融合發展”為主題，的2024京台教育交流周·高等教育專場在北京科技大學開幕。來自京台30多所高校校長、專家學者參加活動。國台辦交流局，教育部港澳台辦，北京市台辦、市委教育工委、市教委等相關部門負責同志出席高等教育專場活動。



教育部港澳台辦舒剛波副主任表示，高等教育是推動兩岸融合發展的“先行軍”，是人才培養與科技創新的重要陣地，也是促進經濟社會發展的重要力量。兩岸高校在學科建設、教學水平及科研成果等方面積極構建多層次、多領域、多形式的交流合作機制，搭建兩岸青年交流平台，推動教師交流培訓，並以教育合作聯盟的形式開展各高校間的密切合作。希望能夠以此次活動為契機，繼續秉承 “兩岸一家親”的理念，齊心協力，共同推動兩岸高等教育領域交流合作取得更多成果。



中國文化大學校長王子奇表示，北京有悠久的文化底蘊、堅實的科研基礎、靈活的創業平台，讓來自台灣的學生大開眼界。疫情後重燃兩岸的教育交流活動，不僅是對兩岸大學間友誼的延續，也是重啟兩岸高等教育交流合作的重要里程碑。當前，全球面臨著AI科技、氣候等多領域挑戰，對人類的生存發展都有著重要影響，這些挑戰需要兩岸高校共同交流探討、尋找解決方案。因此兩岸高校的學術交流與人才合作不能停、不能斷、不能少。希望大家透過交流，為兩岸高等教育合作貢獻力量。



北京科技大學校長楊仁樹在開幕式和主論壇上表示，在探索中尋求發展，在合作中謀求共贏，是海峽兩岸教育界同仁的重要共識。本次活動旨在進一步推動兩岸高校在人才培養、教學管理、科學研究等領域合作，共同培養具有創新精神與實踐能力的高素質人才，促進兩岸高等教育資源共享和優化，廣泛凝聚兩岸高等教育界的智慧和力量，共謀教育創新與合作宏偉藍圖。期望未來進一步推動兩岸高校在科技創新、人才培養、科學研究、產教融合等領域深度融合發展，奮力推進一流大學和一流學科建設。

