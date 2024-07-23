四川雅安：新華村的“大轉移”

7月21日，在四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村，武警四川總隊雅安支隊官兵轉移受困群眾時搭建人墻，確保受災群眾安全過河。圖源：新華社 中評社北京7月23日電／據新華社報導，“踏實，踏實了。”7月21日晚上，在四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華小學安置點，新華村7組70多歲的村民王興華眼含熱淚地說。他剛剛被武警四川總隊雅安支隊漢源中隊的官兵們轉移至此。



7月20日凌晨的一場山洪吞噬了王興華的家園。當晚，暴雨傾盆、山路濕滑，他與同村的40多名老人、孩子無法第一時間轉移，只能等待進一步救援。



20日下午，武警四川總隊雅安支隊漢源中隊譚峰帶領8人小分隊挺進新華村7組。



經過2個多小時的跋涉，官兵們抵達新華村6組時夜色已深，而距離7組還有很長一段山路要走。



行進中，有些官兵因視野受限而跌倒、有的手掌磨出血泡、有的被枯枝碎石劃傷，但他們沒有放慢腳步。雨勢依然很大，次生災害隨時可能發生，譚峰當即組織官兵收攏就近避險的群眾，選擇安全的宿營點過夜。



21日7時30分許，天氣好轉。隨著增援官兵的到達，譚峰和戰友們開始進村入戶，他們的主要任務是將新華村7組和8組臨時就近避險的群眾轉移到新華小學集中安置點。



9時40分左右，官兵們成功到達兩個臨時避險點。避險點都是行動不便的老人和孩子，如何轉移成了難題。官兵們就地取材，將山上的木頭和竹子搭成橫梁，與雨衣、防汛服固定在一起，製作出了一批簡易擔架。



“大爺，會有點晃動，不過您放心啊，有啥不舒服的您說就行。”一路上，官兵5到6人護送一位老人，而很多老人年事已高，他們一邊行進、一邊安撫老人的情緒。



轉移路上，在通過水流較急的路段時，官兵搭設安全繩，在轉移路線兩側設置“人墻”，確保安全通過。



“我下來走吧。你們太辛苦了。”連續的山路跋涉，官兵的肩膀被粗糙的樹枝磨破，擔架上的王興華看在眼裡疼在心上，怎麼也不願被官兵扛在肩上。



“那我們‘抱’您下山！”一旁護送轉移的戰士魏德俊見狀，對情況作了分析，眼下一些陡坡和懸崖堆滿了爛泥，十分濕滑，擔架不再方便使用。就這樣，他與戰友們採取接力的方式，通過背、抱輪流將老人轉移到了山腳。



經過十餘個小時鏖戰，官兵們成功將42名老人和孩子全部轉移到了新華小學安置點。短暫休整後，他們又繼續投入到人員搜救和群眾安置工作中。