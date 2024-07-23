廈門集美區僑青會注入新活力

中評社北京7月23日電／據中國僑網報導，據廈門市集美區僑聯22日消息，日前，廈門集美區僑聯青委會在集美僑聯大廈召開第四屆僑青會第一次會長會議，審議增補僑青會成員，討論開展會長輪值、組織下沉鎮街村居社區走訪調研、發揮僑界青年力量參與社會公益等創新性工作。



集美區僑青會會長林嘉堯組織新一屆僑青會班子學習了區僑青會章程，回顧總結了上屆僑青會的主要成績，研究討論了新一屆僑青會要開展的主要工作。會議審議通過了增補陳藝聰等10名新成員，以進一步壯大僑青會隊伍，為僑青會發展注入新的活力。



大家一致認為，明確的分工和有效協作是確保僑青會各項工作順利推進的重要保障。僑青會既要圍繞僑聯職能開展工作，還要凝聚更多的僑界青年，及時充實隊伍，不斷增強僑青會力量。



會議明確要把工作向鎮街村居社區延伸，把服務新僑與服務老僑結合起來，深入走訪調研，瞭解掌握大家之所需，幫助解決大家之所急；要組織走進僑校捐資助學，拓展並落實“拾光者計劃”等公益項目，積極開展捐資助學，幫助貧困學生完成學業。



集美區僑聯主席陳群英對新一屆僑青會動態增補新成員的做法和創新性工作安排給予了充分肯定。她表示，僑青會要繼承和發揚僑聯的優良傳統，堅持以僑為橋，發揮自身優勢，奮發向上，開拓進取，為助力集美區建設發展和區僑聯事業取得新進步，貢獻僑界青年的智慧和力量。