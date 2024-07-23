高息告別在即　香港樓市再現曙光

目前香港樓價處於整固期，隨著租金上升，買樓收租的回報率變得更具吸引力，有助樓市向好。（大公報） 中評社香港7月23日電／大公報報導，據世紀21 Q動力總經理 楊永健分析說，美國聯儲局將於下星期再度展開議息會議。如果大家有留意，最新發表的聯儲局6月份會議紀錄顯示，官員們認為美國經濟活動增長正在逐漸降溫，價格壓力正在減弱，但不足以令當局降低利率，建議在承諾減息之前採取觀望態度。市場普遍認為，現階段仍未足以減息，但市場對於9月減息仍充滿憧憬。



聯儲局9月減息的機會率大增，聯邦基金利率目標範圍有93.3%的可能性將從目前的5.25至5.5厘，下調到5至5.25厘，有6.7%的可能性減息半厘，更有部分交易員認為聯儲局下周減息的可能性仍然存在，並會於9月再一次減息。綜合起來，交易員預期9月減息可能性幾乎達百分之一百。



另外，美國6月消費者物價指數按月下降0.1%，令年度通脹率為3%，為3年來最低水平。



翻查紀錄，聯儲局自2022年3月加息以來，包括香港在內，環球多個國家和地區先後步入加息周期，聯儲局其後於2023年7月暫停加息步伐。總括而言，今輪美國加息周期短，但加息速度相當快，短短一年多累計加息5.25厘，由0至0.25厘的接近“零息歲月”，大幅提高到5.25至5.5厘。



自2008年金融海嘯之後，利率水平大部分時間都極低，投資者長時間處於低息環境，對於加息風險或會不以為然。不過，聯儲局今次已經加息11次，累計加息5.25厘，對投資市場帶來一定的衝擊，也影響投資者的態度和行為，環球經濟亦明顯減速。當然，在過去的美國加息周期，香港同樣沒有跟足，累計加息幅度遠低於美國，以匯豐銀行的最優惠利率計算，只是由5厘加至5.875厘，加息幅度不足1厘。



買樓收租回報變得吸引



在高息環境下，大家對投資回報的預期會出現改變。現時本地銀行的定期存款息可高達4厘，政府發行的最新一批銀色債券，其保證息率調高至5厘。相反，目前買樓收租的回報率仍然衹有3.5厘，買樓收租自然變得不吸引。但隨著聯儲開啟減息周期，未來銀行同業拆息肯定回落，加上現時樓價持續整固，而租金持續上升，相信稍後買樓收租的回報率將重新變得吸引，樓市曙光再現。