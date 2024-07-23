探訪高考錄取場：一紙錄取結果如何“誕生”

工作人員向考生及媒體代表介紹計劃投檔相關情況。圖源：新華社 中評社北京7月23日電／據新華社報導，當前，各地高校招生工作正在火熱進行。考生的志願是如何檢索、投檔的？錄取場內部如何分工運作？7月22日，重慶市教育考試院組織“走進2024年普通高考錄取場”活動，記者和10名考生一起，見證“神秘”的錄取過程。



一紙錄取結果是如何“誕生”的？重慶市教育考試院相關負責人介紹，對公眾而言具有一定“神秘感”的錄取過程，大致可分為投檔準備、投檔、高校審錄、錄檢、生成錄取名册5個階段。



“高校是否錄取一名考生，其成績等各項基礎數據是重要判斷條件。”重慶市教育考試院高考處副處長肖燦介紹，投檔前，考生的基礎數據由計劃投檔組多名工作人員校核，確保準確；投檔過程中，還將根據招生計劃多次校核高校的投檔原則和要求，確認一致無誤後才正式投檔。



隨後，便進入高校審錄環節。高校將擬錄取或擬退檔結果提交後，將再次由政策錄檢組審核確認。記者在重慶市2024年普通高考錄取場看到，來電聲此起彼伏，政策錄檢組工作人員正有條不紊地核對每所高校的擬錄取和擬退檔情況。



“對於投檔到每一所院校、每一個專業的每一位學生，我們都嚴格依據高校章程、招生計劃備注等進行審核，並與高校雙向確認，做到‘錄取有理、退檔有據’。特別是對於退檔理由不充分的，要求學校認真復議，發現問題及時糾正。”政策錄檢組組長鄧明琳說，錄檢過程中有體檢醫生現場“坐鎮”，若有考生因色盲、色弱等原因報考受限，醫生會嚴格把關，必要時還將核查體檢結果。



錄檢結束，一所高校的新生名册便正式“出爐”。今年，重慶市普通高考錄取首次採用防篡改加密的電子新生名册，通過交互平台發送給高校，由高校自行下載。相較於以往打印後郵寄的模式，工作效率得到較大提升。