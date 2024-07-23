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2024天津國際少兒藝術節開幕
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2024-07-23 10:41:45
這是7月22日拍攝的2024天津國際少兒藝術節開幕式現場。圖源：新華社
中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月22日，以“和平·友誼·未來”為主題的2024天津國際少兒藝術節在天津市華夏未來少兒藝術中心開幕。本次藝術節吸引了來自國內10個省市的少兒藝術團組400餘人，以及來自加拿大、埃及、法國、德國等20餘個國家和地區的少兒藝術團組700餘人參加。藝術節期間將舉辦中外兒童大聯歡、世界兒童繪畫展覽、各代表團文藝展演等活動。本屆藝術節將持續至26日。
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