“中國尋根之旅”夏令營福建專營福州開營

福建省僑聯副主席齊志為夏令營授營旗。（來源：中國僑網） 中評社北京7月23日電／據中國僑網報導，據福州市僑聯22日消息，日前，由中國僑聯主辦，福建省僑聯、福州市僑聯及福建幼兒師範高等專科學校承辦的2024年“中國尋根之旅”夏令營福建幼高專營在福州正式開營。



福建省僑聯副主席齊志、福州市僑聯主席林高星、福建幼兒師範高等專科學校校長林偉川、加拿大福建華聯總會主席鄭棋飛與來自美國、加拿大、英國、德國的50名華裔師生參加開營式。福建幼兒師範高等專科學校黨委副書記鄒雄偉主持開營式。



林偉川向遠道而來的華裔師生表示熱烈歡迎，希望此次關於“漢語·文化·尋根”的奇妙旅程讓大家能在八閩山水和和文化課堂中找到屬於自己的“根”與“魂”。



同時，他指出，此次夏令營同樣是鼓嶺情緣的延續，將帶領大家走進鼓嶺，探訪見證中外友誼的歷史遺跡，感受跨越時空的溫暖與情誼。



美國營員代表林凱文在發言中表示，感謝祖籍國提供的寶貴機會，十分開心可以近距離感受、瞭解中華文化，領略福建的大美河山，期待和大家共同度過這趟意義非凡的尋根之旅。



鄭棋飛表示，此次活動可以激發起大家對中華文化學習的興趣與熱情，更加深刻地瞭解中國、熱愛中國。希望營員們珍惜學習機會，可以將學習過程通過記錄分享給所在國的朋友，講好中國故事，做中華文化的傳播者。