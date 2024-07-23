美元信心降　股債資產遭拋售

由於美國市場存在多項不明朗因素，不少投資者已部署拋售當地的股債資產。（大公報） 中評社香港7月23日電／大公報報導，若然特朗普再當選美國總統，勢令美國以至環球政經不穩定性增加，進一步打擊持有美元資產的信心，令美匯呈現走弱跡象。根據美國財政部數據，原來外國投資者早在今年5月開始大手減持美元資產，當中包括拋售美債力托圓匯的日本央行，看來這一波美國股債資產拋售潮才剛剛開始。



近周美股三大指數衝高回落，呈現見頂敗象。美國總統拜登決定退選，預期將由副總統哈里斯出選，相信特朗普在大選勝算依然較高。不過，近周美國股市債市雙下跌，反映目前市場愈來愈憂心特朗普降息減稅丶加征貿易政策，不但無助重振經濟，反而令美國跌進萬劫不復深淵，引發嚴重滯脹丶債務危機。近日道指丶標普指數丶納斯達克指數同步下跌，顯示在“特朗普震蕩”陰霾困擾下，投資者傾向全面性出貨，美股遲來的大調整似乎終於到了，就連華爾街大行高盛也呼籲投資者切莫輕言入市低吸。



美匯急速轉弱 市場響警號



事實上，全球看空美國情緒持續升溫，這從美匯指數升不起來可以反映出來，昨日險守104附近，為一個多月低位，今年累積升幅已收窄至不足3%，隨時轉升為跌。近月美聯儲局對利率態度轉鴿，為部署減息鋪路，但實際上暴露出美國經濟急劇轉壞丶股市資產泡沫瀕臨爆破的險情，誰人勝出美國總統大選，都要接上這燙手山芋，一個不小心處理失當，恐出現黑天鵝，隨時孭大鑊。因此，醒目投資者早已部署分階段減持美元資產，這亦是美匯轉弱的主要因由所在。



美股債跌勢擴大恐釀危機



其實，美國政經不明朗，外國投資者對持有美元信心不斷下降。根據美國財政部公布國際資本流動報告數據顯示，今年5月外國投資者合共減持167億美元（折合1300億港元）美國長期證券，當中包括了股票及債券，反映市場早已憂慮美國大選將至，政經形勢不穩定，趁機減持美元資產，單是美國國債，外國投資者在今年5月減持規模達98億美元（折合760多億港元）。由於美債風險日增，加上全球去美元化步伐提速，全球投資美債信心持續下跌，美債危機隨時大爆發。



日央行穩圓匯 狠拋美債



值得留意的是，日本央行為了打救自身貨幣匯價，今年4月及5月狠拋美國國債總值595億美元（相當於4600多億港元），持有美債倉位降至1.128萬億美元，為去年11月以來最少，市場估計日本減持美債行動未止，據報近周日央行動用2.14萬億日圓（約為135億美元）的資金支撐日圓匯價，推動日圓兌美元由160回升156水平，所需資金很大機會來自沽售手持美債，加上中國在5月又再減持美債24億美元，持倉降至7684億美元，接近2009年3月低位，可以預期美國國債沽壓難消，長期債息易升難跌，近日30年期國息續在4.4厘高位徘徊，不利美國經濟。事實上，若然特朗普上台減稅穀經濟，長債息有可能上升至5厘或以上水平。



近周美國驚現股匯債同步下跌的情況，是一個不祥之兆，此時投資者更要當心“特朗普震蕩”，拖累美國股債等金融資產價格跌勢逐步擴大，繼而衝擊金融體系穩定，最終有可能釀成金融危機。