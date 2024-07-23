成都：壓緊壓實部門責任　護航文旅產業發展

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，四川省成都市紀委監委駐市公園城市建設管理局紀檢監察組副組長張洪與同事一起，來到成都大熊貓繁育研究基地，現場檢查瞭解工作人員履職盡責情況。



近年來，成都市以建設公園城市示範區為統領，推進文化和旅遊深度融合發展。該市紀委監委督促屬地和職能部門認真履職盡責，護航文旅產業健康有序發展。



成都大熊貓繁育研究基地是成都市紀委監委駐市公園城市建設管理局紀檢監察組監督檢查的重要點位。張洪一行對基地各點位開展全流程監督檢查時，既瞭解主體責任落實情況，又實地督促基地黨總支主動靠前、壓實責任。



“今天遊客有多少？在保證大熊貓安全、遊客安全、食品安全、消防安全等方面，做了哪些工作？”張洪首先關注的是安全責任落實情況。



“今天全天預約是5萬多人。我們提前制定了突發安全事故綜合應急預案，提前開展集中培訓和提醒談話，定崗定人定責，對消防、醫療、食品等開展仔細檢查，在觀光車分流點、大熊貓館等重要點位都增加了人員力量，由班子成員負責開展檢查監督。”基地黨群綜合部部長聶溟飛說。



“我市文旅產業點多、線長、面廣，涉及文旅、環保、公安、交通、市場監管、農業農村等多個部門。”成都市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委通過“室組地”聯動，以“四不兩直”、重點抽查等方式深入景區景點、酒店民宿、項目現場等開展監督檢查，護航文旅產業發展。