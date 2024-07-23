濟南：打造特色品牌　拓展廉潔文化影響力

山東省濟南市紀委監委加強常態化廉潔教育，深挖地區優勢資源，多方位打造廉潔文化陣地。圖為當地黨員幹部正在參觀濟南戰役紀念館。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近年來，山東省濟南市紀委監委把加強廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程，立足獨特的自然資源禀賦和厚重的歷史文化資源，用好承載廉潔文化資源的文物古跡、紅色遺跡、名人故居、文藝作品、非遺技藝等，守正創新，持續發力，將富含廉潔元素的“源頭活水”轉化成教育資源，推動廉潔文化融入基層、貼近群眾，不斷厚植廉潔土壤，讓廉榮貪恥、崇廉尚潔良好風尚蔚然成風。



賡續紅色血脈，淬煉公而忘私、甘於奉獻的高尚品格



7月11日晚，首屆“青未了”杯廉潔文化作品展示暨優秀廉潔劇目展演在濟南圓滿落幕，活動受到社會廣泛關注，共征集到全國24個省（自治區、直轄市）的各類作品6969部。在當晚展演活動第二篇章《信仰如炬》中，鄧恩銘不動公家一分一毫，始終將“清”字貫穿革命生涯的動人故事，引發了黨員幹部的共鳴，大家深刻感受到先輩們的崇高理想信念，在思想政治上接受了一次精神洗禮。



濟南是一片紅色的熱土，擁有眾多珍貴“紅色寶藏”。濟南市紀委監委深入挖掘紅色文化中的廉潔元素，用足紅色故事，用實史料文物，用活紀念場館，以紅色資源激活廉潔文化“一池春水”，教育引導黨員幹部傳承紅色基因，賡續紅色血脈。



百年風雨，萬山無阻，泛黃的紙張、堅毅的筆跡，一封封情真意切的家書烙印著廉潔奉公的優良家風。濟南市紀委監委在全市開展“清風寄語·家書話廉”紅色家書征集活動，征集家書200餘封，組織拍攝《“清風寄語·家書話廉”紅色家書展播》系列短片，讓黨員幹部通過閱讀這些感人至深的家書，感悟革命先烈的高尚情操和家國情懷，並從中汲取奮進的力量。



黨校是黨員幹部錘煉黨性的“大熔爐”，該市把黨性教育貫穿學員培訓全周期，構建“主題黨課教育人、現場教學激勵人、特色劇場感化人、黨性鍛煉培養人”的教育鏈條，開發具有濟南特色的黨性教育課程，引導黨員幹部用革命文化淬煉公而忘私、甘於奉獻的高尚品格。



“走進紅色遺址，我們體會到腳下這片熱土的深沉。現在的生活是老一輩英雄們用鮮血換來的，一定要好好學習，爭做新時代好青年……”今年3月，2000餘名中學生在萊蕪戰役紀念館參加“清明祭英烈”活動，弘揚英烈精神，傳承紅色基因。該市將紅色資源與廉潔教育、研學等融合發展，推出“英雄濟南”“濟南戰役線路”等多條紅色教育精品線路。

