35年來駐日美軍及軍屬涉性侵案達166起

7月2日，在日本東京，民眾聚集在日本外務省外，抗議日本政府隱瞞沖繩美軍性侵消息。（來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社引日本媒體22日報導，日本警察廳說，從1989年至2024年5月，駐日美軍及軍屬共犯性侵案件166起。



今年6月底，日本媒體曝光去年12月和今年5月發生的兩起駐日美軍性侵沖繩女性案件，但此前日本政府並未對外公布相關消息，也未及時通報沖繩縣政府，引發民眾強烈不滿。



據日本共同社報導，除沖繩外，近年來，位於青森縣、神奈川縣、山口縣、長崎縣等地的美軍基地也曾發生駐日美軍性侵案未被公開、也沒有向地方政府通報的情況。日本政府隱瞞駐日美軍性侵罪行的問題接連曝光，駐日美軍性侵案通報機制成為問題焦點。



據日本《每日新聞》22日報導，警察廳表示，駐日美軍及軍屬涉性侵案是否公開由地方警方自行判斷，尚不清楚地方警方與地方政府之間的信息共享情況。



日本山口縣知事村岡嗣政19日表示，駐日美軍性侵案通報機制問題已成為日本全國面臨的共同課題，不僅限於沖繩，應在全國範圍內實施迅速通報機制。



根據日美兩國政府於1960年簽訂的日美地位協定，如果美國軍人在日本涉嫌犯罪，美方享有優先司法管轄權。美軍在日本引發的案件往往不了了之。