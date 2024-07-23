﻿舞劇《金陵十三釵》香江首演

中評社北京7月23日電／據大公報報導，明年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，在今年“8.15”日本無條件投降紀念日到來前，一部新編大型舞劇《金陵十三釵》將於7月24日與香港觀眾見面。這部作品用獨特唯美的肢體語言、極富感染力的動作編排，結合全新的舞美、音樂等元素，將那段“鏗鏘金釵”的動人故事搬上舞台。近日，該劇總導演郎昆攜主創團隊接受了《大公報》專訪。他表示，“南京大屠殺給中華民族帶來了永遠難忘的創傷。香港同胞特別是年輕人都應該重溫這段歷史，熟悉這些故事，珍惜當下的和平環境，熱愛偉大的祖國母親。”＼大公報記者 秦占國 張寶峰 朱燁



燈影幢幢，秦淮搖蕩。一支倩影，生死引吭。伴隨舞台緩緩下降，歌女們慷慨赴死的身影強烈衝擊著現場觀眾的心弦。這是整場舞劇臨近終了的一幕，排練廳裡，郎昆端坐在觀眾席間，久久無言。“完成這部作品，是我的一個心結或說夙願。”說完這句話，郎昆便匆匆下場，繼續與舞者們打磨一個個細節。



1937年12月，南京淪陷，日軍在這裡進行了慘無人道的燒殺淫掠，超過30萬國人不幸遇難。1997年12月，華裔女作家張純如出版英文版歷史著作《南京大屠殺：被遺忘的二戰浩劫》，引發轟動。7年後，受深度抑鬱困擾的張純如自殺，結束了自己年僅36歲的生命。“知道張純如的經歷並看過她的著作後，我深受觸動。從那時起，將這段歷史搬上舞台，便成為我的一個心願。”



“肢體和音樂是最美的語言”



作為對南京大屠殺中無數苦難故事的藝術化重現，《金陵十三釵》無疑是一部成功的悲劇力作。但相比於影視作品中痛徹心扉的台詞、撕心裂肺的嚎啕，舞劇卻完全沒有這些表現手段。它所擁有的，衹有舞者的肢體和精切的音樂。“在我看來，肢體和音樂合成了人類最美的語言。所以用舞劇來表現這樣一個重大歷史背景下的悲劇，會有它獨到的感染力。”郎昆說。