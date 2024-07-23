揭秘《年少日記》幕後故事

中評社北京7月23日電／據大公報報導，《年少日記》導演卓亦謙日前出席香港書展“卓亦謙的導演日記”講座，講述這部作品的幕後故事與自己的電影心得。從小時候受羅賓威廉斯的作品影響開始接觸電影，他著迷於從各種風格的電影中學習不同的創作技巧。卓亦謙認為電影就像自己在用書法寫日記，用不同的電影手法來抒發自己的內心感受。



去年，卓亦謙首部執導長片《年少日記》獲票房佳績，講述青少年成長中的煩惱與苦痛，呼籲社會與家庭反思在青少年成長過程中的影響。



卓亦謙表示自己早在第36屆金像獎時便與在片中飾演鄭自雄的鄭中基相識。最早邀請他參演本片時，鄭中基由於檔期衝突只能遺憾作罷，但他的時間再次臨時發生變動，才終於成就了鄭自雄這個角色。對於鄭中基的加盟，卓亦謙表示自己作為初出茅廬的新導演受寵若驚。



或拍《年少日記》前傳



卓亦謙認為，鄭中基和自己非常合拍，都希望電影內容精煉不重復。合作的過程中，鄭中基發現台詞有冗雜的情況時，也會直接向他提出。鄭自雄這個角色受到了很多觀眾的討論，卓亦謙表示自己有意就鄭自雄的童年經歷來拍《年少日記》前傳故事，講述“傑仔”悲劇背後這名暴躁父親的嚴厲教育的成因。



卓亦謙慨嘆，“傑仔”在故事中被設計為一名步入青春期前的10歲小男孩，“假如他沒有離去而是去瞭解更多姿多彩的世界，也許故事會有不同的走向。‘傑仔’開始寫日記來源於聽到校長的一個玩笑，認為寫日記就能讓自己成績變好，家庭也能夠更和睦。”這些別出心裁的情節設計，更讓觀眾為“傑仔”的悲劇感到遺憾。



在電影創作上的巧思，離不開卓亦謙對於學習不同導演風格的痴迷。他回憶自己與電影結緣於兒時觀看羅賓威廉斯主演的一部電影。他驚嘆於一部外國電影，竟然也能帶來巨大的情感共鳴，從而對電影創作產生了巨大的興趣。在剪輯上，他表達了自己對《波坦金戰艦》所展現的蒙太奇手法的喜愛，並將類似的技巧運用在自己的作品中。他透露，邀請電影前輩來指導作品時，認為“蛋糕”這個角色有點多餘，建議删去。但後來卓亦謙將“蛋糕”受欺負與“鄭sir”找同學談話的鏡頭用蒙太奇手法剪接在一起，體現了即使教師在努力為學生排解，校園霸凌仍在他看不到的地方威脅著學生們。觀看修改後的片段時，前輩對“蛋糕”這個角色就沒有什麼意見了。