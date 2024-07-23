“明儀合唱團”迎来“甲子之慶”

中評社北京7月23日電／據大公報報導，一九六四年成立的“明儀合唱團”，今年正好六十周歲。七月十三日晚香港大會堂音樂廳的《耳順情懷樂逍遙》音樂會，聽後百感交集。



作為甲子之慶，請來與費明儀生前相識多年的前律政司司長梁愛詩、前文化署署長陳達文發言。後者當年以大會堂主管身份見證明儀合唱團成立，也語重心長提到合唱團發展不易，需要多聽意見。這番話不知跟康文署多年為“明儀”提供場地支援，唯獨今年停止資助有否關係。回顧近日各項文化盛事所費不資，但卻對一個幾十年為音樂文化及交流有功有勞的團體區區幾萬元說不，筆者對此大惑不解。



但這無損“明儀”保持費老師高規格標準。選曲以多元為主軸，包括不同風格的中西聲樂作品、器樂演奏等，由星級嘉賓和專家演出，也保持首演新作品的傳統。



開場是由二十位拔萃女小學組成的敲擊樂團，在指揮李善安指揮下，以擲地有聲之勢，驚艶全場，不愧為今年校際冠軍，也為音樂會譜出傳承意味。一眾合唱成員以新團服出場，邊行邊唱黃友棣昔日慶賀明儀十周年創作的《青年們的精神》，由遠道回港參演的梁珮珊作鋼琴伴奏。指揮楊朗廷是全晚五位指揮之一，接著蘇明村、呂國璋分別指揮三首黑人靈歌和改編古典及民歌。



下半場由上海專程來港的曹丁指揮六首合唱作品，那是疫情隔離四年的等待。演藝學院聲樂系主任阮妙芬三首獨唱曲後，音樂總監陳永華指揮首演創作的《幾度夕陽紅》，請來楊偉傑、沙涇珊夫婦以笛子和琵琶參演，配合鋼琴，為合唱伴奏，奏出中西樂韵。



最後一幕是由大家尊敬的費明儀，通過錄像在屏幕隔空指揮廣東小曲《剪剪花》，感人至深。