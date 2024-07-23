電影迎來火熱夏季　多題材致敬優秀傳統文化

中評社北京7月23日電／據央視網報導，近年來，中華優秀傳統文化成為了電影創作的源頭活水，滋養著中國電影的長遠發展。在去年《長安三萬里》《封神》等作品的基礎上，今年暑期檔影片再次迸發中華傳統文化的新魅力。今天（7月22日）的系列報導《中國電影的火熱夏季》來關注今年暑期檔的傳統文化盛宴。



輕舞的絨花、精妙的台綉、古朴的青瓷、巧奪天工的鬼工球，這部暑期檔上映的影片《傘少女》讓中國非遺技藝在光影中交織，構建了一個呼應現實的文化盛宴。監制劉敏介紹，銀幕上呈現的技藝都來自於現實的還原。



創新的動畫讓傳統古老的非遺技藝“活”了起來，也讓文化離年輕人更近一步。劉敏說，為了用2D動畫實現絨花毛茸茸的質感，工作量非常巨大，但從觀眾反饋來看，最終實現的效果非常理想。



從項目初始，主創人員就拜訪了故宮文物修復團隊，感受非遺技藝背後的匠心精神。劉敏說，對國寶大師們來說，一幅畫也許幾天就能畫完，但修復一幅畫卻需要三到四年的時間。



在即將於8月16日上映的《紅樓夢之金玉良緣》中，也呈現出中國經典文學與傳統美學的多樣魅力。“都道是金玉良緣，俺只念木石前盟。”預告片中的精致服飾、恢弘場景，生動再現了原著的氛圍。導演胡玫介紹，此前影片在中小學、大學進行過放映，學生們對《紅樓夢》的討論涉及歷史、文學、價值觀，理解深刻而多元。也期待影片上映後，能使更多影迷回到原著，成為熱愛紅樓文化的“紅迷”。



在今年暑期檔，還有國風動畫電影《落凡塵》《白蛇：浮生》，以及戲曲電影《譙國夫人》等，多形式讓傳統文化煥發時代魅力。



電影，不僅是一部藝術品，更是一種文化傳承和推廣的有力載體。今年，暑期檔的中國電影用多種類型題材向優秀傳統文化致敬，用光影傳承賡續千年的中華文脈，也展現著中華文化的強大吸引力。