專家：引導房貸息下降　增樓市信心

多項利好樓市政策措施推出，房地產市場呈現穩步﻿復甦態勢。（大公報） 中評社香港7月23日電／大公報報導，5年期LPR年內第二次下調，全國首套房貸利率將降至歷史最低點。分析認為，這有助降低房貸成本，刺激買家入市，提振房地產市場的信心。



上海中原地產市場分析師盧文曦表示，以200萬元（人民幣，下同）30年期、等額本息房貸為例，按7月LPR報價估算，購房者月供約9376元、總利息合計137.54萬元，與LPR報價調整前相比，月供減少約115元，總利息支出減少約4.13萬元。



更多穩樓市政策可期



盧文曦表示，隨著全國首套和二套房商業個人房貸利率政策下限的取消，商業銀行也給出了較大的房貸利率折扣，多地部分銀行打折後的利率，甚至接近公積金貸款的利率，主流房貸利率有望進入“2字頭時代”。



多地房貸利率火速下調。工商銀行北京某支行信貸經理透露，首套房貸款利率是3.4%，二套房五環內是3.6%，五環外是3.8%。農業銀行上海某支行信貸經理也表示，首套房貸款利率現在是3.4%。佛山中介人士稱，佛山首套房貸款利率有銀行已經可以做2.9%。



中國指數研究院市場研究總監陳文靜表示，5年期以上LPR下調，釋放購房需求，與前期“穩市場”、“去庫存”配套政策叠加形成合力，助推核心城市市場情緒修復，預計未來各地首套、二套房貸利率仍有下行空間和預期。



渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，預計下半年內地有更多減息舉措提振經濟，而本月底召開的政治局會議或許有更積極基調，人行昨日的舉措，目的非常明確，即加大寬鬆力度，包括進一步減息、擴大資產負債表，以注入更多基礎貨幣。