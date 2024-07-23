三星堆考古新發現實證3000年前城市規劃

中評社北京7月23日電／據新華社報導，新發現建築基址和手工業作坊分布、朝向呈現明顯規律，新確認三星堆古城水門、城門等……記者23日從四川省文物考古研究院獲悉，一系列新的考古證據表明：距今3000多年前，三星堆古城已有清晰城市規劃。



三星堆遺址位於四川省廣漢市，面積約12平方公里，遺址的核心區域是一座古城，四周建有高大的城墻。雖然城墻部分區段在歷史上已經遭到破壞，但考古學家根據對現存城墻的勘探，仍復原出城址的基本格局：三星堆古城城址面積約3.6平方公里，呈西北－東南向。



該朝向與之前發現的青關山宮殿，以及2022年至2024年在三星堆遺址新發現的高等級建築基址和玉石器作坊基本保持一致。四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站副站長許丹陽介紹，坑內文物的擺放方位也與整個三星堆古城的朝向基本保持一致。



“這一切絕不是巧合，顯然是古人有意為之。”三星堆研究院學術院長、北京大學考古文博學院教授孫華告訴記者，這些考古新發現，以及本年度新確認的三星堆古城水門、城門等，都為深入研究三星堆古城城市布局提供了寶貴資料。



許丹陽告訴記者，三星堆古城的主軸線方向為西北－東南走向，也是古蜀人民適應當地地理環境的結果，參考了當時的自然山川走勢。“如此布局一方面便於生產生活取水用水，另一方面又便於利用水路對外聯繫，體現出先進的城市營建思想。”