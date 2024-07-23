三中全會改革舉措　發展所需民心所向

中評社北京7月23日電／據大公報報導，22日，新華社播發文章，題為《又踏層峰辟新天——〈中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定〉誕生記》。文章指出，向著全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標奮力前行，黨和國家迎來又一個歷史性時刻——2024年7月18日下午，如潮掌聲中，黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。



站在繼往開來的歷史關口，又一次具有里程碑意義的重要會議勝利召開，新時代新征程進一步全面深化改革的衝鋒號角響徹神州大地。以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民矢志不渝、勇毅前行，以進一步全面深化改革開辟中國式現代化廣闊前景，將強國建設、民族復興偉業不斷推向前進。《決定》提出的一系列改革舉措，是發展所需，更是民心所向，不斷滿足人民對美好生活的向往。



高擎改革旗幟 作答時代課題



──著力解決影響中國式現代化的體制機制問題，用好改革開放重要法寶，將改革進行到底



2024年4月底，一則重磅消息通過新華社的電波，傳遍大江南北──“中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月召開黨的二十屆三中全會，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。”



三中全會，在億萬中華兒女心中具有沉甸甸的分量。黨的十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期。黨的十八屆三中全會以來，習近平總書記以偉大的歷史主動、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，親自謀劃、親自部署、親自推動全面深化改革，帶領全黨全軍全國各族人民以前所未有的力度開辟事業發展新天地，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。



2022年金秋，習近平總書記在黨的二十大報告中向世界莊嚴宣告──“從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。”



這次三中全會研究什麼議題、作出什麼決定、採取什麼舉措、釋放什麼信號，黨的二十大閉幕之後，習近平總書記就進行著深入思考。



“改革開放和社會主義現代化建設新時期，我國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。”“黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，靠的也是改革開放。”“新時代新征程上，要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。”



2023年11月，中共中央政治局常委會、中共中央政治局先後召開會議，作出一項意義重大、影響深遠的重大決策──黨的二十屆三中全會重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題並作出決定。



同時，成立黨的二十屆三中全會文件起草組，習近平總書記親自擔任文件起草組組長。



黨的二十屆三中全會主題，為何確定為進一步全面深化改革、推進中國式現代化？習近平總書記一語道破要旨：“就是要向國內國際釋放我們堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。”



“要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，不繞道、不迴避，動真格、敢碰硬，堅決清除一切妨礙中國式現代化順利推進的體制機制障礙和制約因素，努力形成精準發力、協同發力、持續發力、扎實推進中國式現代化的生動局面。”



改革大旗高高舉起，時代大潮勢不可當。