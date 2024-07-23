建立登記制度　公共數據資源無償共享

中評社北京7月23日電／據大公報報導，國家數據局數據資源司司長張望在會上表示，為提高公共數據資源配置效率和使用效益，要持續做好政務數據共享和公共數據開放工作，並將授權運營作為共享開放的重要補充，重點解決好數據供給和使用管理權責不清、供數動力不足的問題。推進公共數據資源管理和運營機制改革，釐清數據供給、使用、管理的權責義務，激發供數動力和市場創新活力。



據統計，全國已經有226個地方建立了公共數據開放平台，開放的有效數據集目前超過34萬個。“還有一部分數據資源經濟價值非常高，但是又有一定的敏感性，需要在保障安全的前提下，經過適當處理，為經濟社會發展服務。針對這些數據，部分地區、部分部門通過授權運營的形式對外開展服務，形成了一些經驗，但是也需要加強政策引導，既支持發展，又規範運行。”張望說。



他透露，國家數據局正在建立公共數據資源登記制度、授權運營規範以及相應的信息披露機制，明確合規政策和管理要求，配合有關部門加強對公共數據產品和服務價格的指導和管理。其中，對於用於公共治理、公益事業的公共數據，提倡有條件無償使用。國家數據局也將支持和配合各地區各部門加大公共數據資源開發開放，圍繞部省協同、政企合作，聯合相關部門、地區和經營主體開展夥伴行動，共同打造數據資源“供得出，流得動，用得好，保安全”的良好生態。