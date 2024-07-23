今年上半年我國郵輪旅客運輸量約50萬人次

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，渤海之畔，執行275天環球航線的“海洋旋律號”搭載近2000名國際遊客靠泊天津國際郵輪港，天津成為這一超長航線郵輪停靠我國的唯一站點；廈門國際郵輪碼頭，被譽為“藝術之船”的“地中海號”郵輪安全靠泊，開啟以廈門為母港的首航之旅……



作為“漂浮在海上的黃金產業”，郵輪已成為國際市場具有風向標意義的旅遊載體。近來，國際郵輪紛紛奔赴中國市場，郵輪旅遊熱度走高。自去年9月全面恢復國際郵輪運輸，我國郵輪市場復甦情況如何，下一步如何推進郵輪產業快速發展？記者採訪了交通運輸部有關負責人。



復航步伐加快，旅客運量加大



我國郵輪市場持續升溫



搭載3900多名旅客的首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”緩緩抵滬，與“鼓浪嶼號”“藍夢之星號”兩艘郵輪一同靠泊吳淞口國際郵輪港；與此同時，上海港國際客運中心碼頭，“歐羅巴號”郵輪也已靠泊完畢。不久前，上海郵輪口岸再現“四郵同港”的獨特風景線。



“自去年試點恢復國際郵輪運輸以來，累積的郵輪旅遊需求呈集中釋放態勢。”上海海事局有關負責人介紹，今年前5月，海事部門共保障88艘次郵輪靠泊上海港，覆蓋28.17萬人次旅客、19條郵輪航線。



數據顯示，今年上半年，進出上海口岸的國際郵輪達201艘次，同比大幅增加，預計今年全年上海郵輪口岸出入境郵輪將超380艘次。



在另一座復航試點城市廣東深圳，國際郵輪也迎來強勁復甦。今年3月，首艘中國自主運營的五星旗豪華郵輪“招商伊敦號”完成自復航以來第十七次境外返深航行；“太平洋世界號”郵輪在歷經90餘天的環球旅行後，搭載近1500名國際遊客首次到訪深圳……



“今年以來，郵輪進出口岸艘次持續增長，郵輪旅遊市場不斷升溫。”深圳海事局有關負責人說，自國際郵輪復航以來，深圳蛇口郵輪港共保障國際郵輪到港19艘次，接待國際郵輪旅客超1.9萬人次。



上海、深圳等港口郵輪熱，是我國郵輪行業提速回暖的生動寫照。今年上半年，我國郵輪旅客運輸量約50萬人次，恢復至2019年同期的一半以上，二季度郵輪旅客運輸量較一季度環比增長近60%，預計郵輪運輸市場將繼續穩步恢復；截至目前，在中國港口運營的郵輪達20餘艘，其中招商局維京游輪、MSC地中海郵輪等多家郵輪公司的17艘郵輪，在天津港、青島港、上海港等多個港口復航，運營中國境內港口始發至日本、韓國、越南等的航線。



“目前我國郵輪運輸正處在快速復甦階段，交通運輸與旅遊經濟融合發展取得積極成效。”交通運輸部水運局有關負責人說。