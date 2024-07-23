國家數據局介紹數據領域改革進展和成效

中評社北京7月23日電／據新華社報導，數據作為新型生產要素，潛在價值大、發展變化新。日前發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確提出，加快構建促進數字經濟發展體制機制，完善促進數字產業化和產業數字化政策體系。



我國數據領域改革有哪些新進展？如何更好推進數據要素市場化配置改革，讓數據“供得出、流得動、用得好、保安全”？國家數據局有關負責人在22日國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上作出介紹。



用得好：數據融入經濟社會生活



數據既是數字化、網絡化、智能化的結果，也是進一步推進數字化、網絡化、智能化的資源。當前，數據已融入經濟社會生活各方面。



“既要從數字化轉型中積累數據資源，又要以數據開發利用深化數字化轉型，實現良性互動、協同發展。”國家數據局局長劉烈宏說，要持續探索公共數據、企業數據開發利用新路徑，挖掘和釋放數據要素價值。



據瞭解，公共數據資源的開發利用主要包括三種形式，即共享、開放和授權運營。國家數據局數據資源司司長張望介紹，共享方面，國務院近年來發布了六批共享責任清單，有力支持了“最多跑一次”“一網通辦”“高效辦成一件事”等便民服務；開放方面，我國已有226個地方建立省級和地市級公共數據開放平台，開放有效數據集超34萬個；授權運營方面，國家數據局正建立公共數據資源登記制度、授權運營規範以及相應的信息披露機制，明確合規政策和管理要求。



隨著數據技術不斷發展，數據產業應運而生。培育數據產業，成為培育數字經濟、發展新質生產力的重要一環。



張望表示，圍繞更好發揮市場機製作用，國家數據局正研究制定促進數據產業發展的政策。一方面，釐清數據產業的內涵和外延，面向市場需求，培育多元化的市場經營主體。另一方面，發揮市場配置資源的決定性作用，支持企業在資源匯聚、技術攻關、產品服務、流通交易、基礎設施等方面加快發展。同時，用好政策工具，從投資政策、人才培養、產業集聚等方面給予相應的政策安排。