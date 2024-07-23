中評社北京7月23日電／據人民日報報導，中國政府採購改革迎來升級。



日前，國務院辦公廳印發《政府採購領域“整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展”三年行動方案（2024—2026年）》（簡稱《行動方案》），提出“建立健全促進現代產業發展的政府採購政策功能體系”，財政部有關負責人就《行動方案》有關問題回答了記者提問。



規範市場秩序，優化營商環境；重點支持中小企業、科技創新、鄉村全面振興、綠色發展……透過《行動方案》，政府採購改革的政策導向呼之欲出。



陽光下運行、雲端上運行



政府採購，是指各級國家機關、事業單位等採購實體，為了自身履職或者提供公共服務的需要，使用財政性資金或者其他國有資產，以合同方式取得貨物、工程和服務的行為。



隨手打開某地政府採購信息平台，各類產品、服務、工程的招標公告映入眼簾：某社區醫院要購買一批醫療設備；某中學要建設一棟新圖書館；某工業園區要請專業公司治理污水；某地政府要開發一款便民服務APP……政府採購，涉及日常生活的方方面面。



陽光下運行、雲端上運行，成為政府採購活動新趨勢。



在安徽省池州市，1341個預算單位通過“徽采雲”平台實現政府採購全流程電子化，完成“一網通辦”。在廣東省深圳市龍崗區，財政部門和審計部門通過“財審聯動”強化監管力度，建立財政審計監督成果共享應用機制，提高政府採購規範性。



2018年出台《深化政府採購制度改革方案》以來，中國圍繞修改政府採購法、完善管理和交易制度、健全政府採購政策體系等，推進各項改革。根據《行動方案》，中國將進一步整頓政府採購市場秩序、優化政府採購營商環境。其中，提升政府採購公開化和數字化水平是重要內容。



進入中央政府採購網“電子賣場”，主頁布局與各大知名電商平台相仿，文具、家具、空調、電腦、辦公軟件、會議用品等一應俱全。以復印機為例，採購主體可按照價格、品牌、型號、功能、保修政策等對供應商發布的產品信息進行篩選查詢。其中，節能環保型產品還被特別標注，供採購主體參考。



財政部有關負責人介紹，中央政府採購電子平台將迎來升級改造，通過完善信息發布和查詢功能，進一步提升政府採購透明度。同時，中國將健全供應商、採購代理機構、評審專家嚴重違法失信行為信用記錄歸集和發布機制，省級以上財政部門要及時向中國政府採購網完整準確上傳失信信息，為採購人開展相關資格審查提供便利。加強政府採購協同監管。



政府採購代理機構是政府採購活動的重要主體。政府採購陽光下運行，還需要管好相關代理機構。



截至今年7月初，全國完成網上登記的政府採購代理機構數量已達54萬家。財政部方面表示，將開展全國政府採購代理機構監督檢查工作，研究制定《政府採購代理機構監督檢查辦法》，明確分級分類檢查標準，提高政府採購代理機構專業能力和執業水平。