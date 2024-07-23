從“多個部門來回跑”到“一事專廳高效辦”

中評社北京7月23日電／據新華社報導，想要開辦一家營利性機構，原本需要花費10多個工作日跑審批，如今在天津市河西區政務服務中心“高效辦成一件事”大廳就可解決。近年來，天津市河西區政務服務辦不斷探索政務服務改革新舉措，以服務意識持續提升審批效能。



從單項審批到“場景式”服務，從“一件事跑多次”到“一件事一次辦”。自2019年起，天津市河西區政務服務辦以“辦成一件事”為目標，圍繞企業和個人辦理政務服務需求，將多個部門相關聯的“單項事”整合為企業和群眾視角的“一件事”，先後推出了涵蓋醫療、教育、文化等不同辦事場景的83項“場景式”服務事項。



2023年6月28日，天津市河西區政務服務中心在天津率先設立“一件事”服務專廳，篩選出20項場景式服務的高頻事項進駐辦理，進一步精準服務辦理主體。在“場景式”服務基礎上，審批人員還進一步提供人力資源、金融融資等增值服務，拓展服務延伸，做到服務靠前，為經營主體在經營過程中解決可能遇到的多種問題。



今年6月，天津市河西區政務服務辦升級改造“跨省通辦高效辦成一件事”服務專廳，依托全國一體化在線政務服務平台“跨省通辦”服務專區，與北京、河北、山西等地的15個區縣簽訂跨省（市）通辦合作協議，解決企業群眾異地辦事“多地跑”“折返跑”難題。



目前，天津市河西區政務服務中心設立總中心、分中心、24小時自助服務廳、企業設立服務廳等區域，涉及181種大類業務，審批時長平均減少了1.5個工作日，審批效率平均提高40%。