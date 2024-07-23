富權：民進黨台南市長選舉大戰提前爆發

中評社香港7月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：民進黨台南市長選舉大戰提前爆發。以下為文章內容。



被“正國會”開除出會的“立委”陳亭妃在民進黨最高權力架構改選中，靠著“同情票”而獲得中執委選舉的最高票，接種又靠著“好運氣”而中常委的“四抽三”抽籤中獲抽中中常委，使得她最擔心的二零二六年“九合一”選舉前，中常會決定“沒收”縣市長初選的狀況，因她擁有在中常會的“話語權”而遭受阻擊。因此，昨日她在接受匯流新聞網節目主持人黃光芹訪問時就聲稱，歷年台南市長的選舉，包括賴清德與黃偉哲都是民進黨公告、登記、公開初選，誰第一名就提名誰，第一屆、第三屆都是這樣，你怎麼跟人家說，就五屆（二零二六年）不是？在南部只要是執政縣市，是一個新的局面，沒有人敢去打破，因為它就是我們的選舉辦法。“這是一個制度，我相信賴清德是最尊重制度的”。提前把賴清德可能會“沒收”台南市長初選的路子堵死。這應是陳亭妃寧願冒著被“正國會”開除的風險也要拼死參選中常委的最大勝利。



陳亭妃之所以敢於說“我相信賴清德是最尊重制度的”，除了這本身就是事實之外，更是挑中了賴清德的“痛處”。實際上，在“二零二零”大選之前，賴清德不顧民進黨“現任者優先”的慣例，要挑戰爭取連任的蔡英文，就是推出了“初選是民進黨的制度”的理論，而迫使民進黨中常會決定進行黨內初選。但雖然經過“親賴”中常委林俊憲的力爭，中常會仍然制定了對賴清德不利的初選辦法，讓賴清德落敗。但正因為有了賴清德的落場參加初選，蔡英文為了平衡黨內勢力，而在物色“副手”搭檔時，才不得不放棄了自己準備扶植的鄭文燦，及四年來扮演“沒有聲音”角色配合得很好的陳建仁，而選擇了賴清德，從而使得賴清德能夠有機會積累政績及資歷，在“二零二四”前的黨內初選中以“居高臨下，舍我其誰”的姿態，獲得出線。如果賴清德在部署“九合一”選舉時，“沒收”初選，陳亭妃在中常會上，就必然擁有強烈的“正當性”提出批評。這正是她“以其人之道，還治其人之身”策略的運用。如果陳亭妃未能當選中常委，可能就讓賴清德“側側博，唔多覺”地混瞞過去，“沒收”初選尤其是台南市長的初選。



實際上，陳亭妃為了參選台南市長，已經部署了多年。而在二零二六年的“九合一”選舉，現任台南市長黃偉哲已經兩任，不能再爭取連任，這就被陳亭妃視為“發圍”的最佳時機。但她覺察到，賴清德勢必會對也希望能夠參選台南市長的林俊憲“報恩”，因而極有可能將會“沒收”台南市長初選，以“徵召”的方式提名林俊憲參選台南市長。



這從今次民進黨“全代會”的改選中，“新潮流系”對其擁有實力的三席中常委的安排，從過去的“北流”、“中流”和“南流”各一人，改為全部三個名額都是由“南流”，而且更是在台南市選出的“立委”林俊憲、林宜瑾、邱志偉出戰，揣摩到賴清德要為林俊憲“保駕護航”的意圖。這就更激發了陳亭妃非要參選中常委不可的鬥志。但此前曾經當選過多屆中常委的陳亭妃，今次其所在的“正國會”並沒有再次安排她進入“規劃名單”，她卻仍然堅持要參選，導致“正國會”將其開除出會。這一動作，被視為是“正國會”配合賴清德要“欽點”林俊憲參選台南市長的意圖，因而也就被視為“正國會”會長林佳龍向賴清德獻出“投名狀”。這也是本來是“新潮流系”的死對頭的“正國會”，在今次“全代會”選舉後，人們都認為已經蛻變為“新賴系”成員的原因。



但在實戰中，賴清德並未能“如願以償”。一方面，陳亭妃竟然戰勝逆境當選中常委；另一方面，原本規劃投票給林宜瑾的鄭文燦系統的新科中執委呂林小鳳，以“投錯票”的方式發洩對鄭文燦被拘捕等事態的不滿，而讓林宜瑾只獲得兩票，在抽籤中又“遇衰運”而落選，使得歷屆擁有三席中常委的“新潮流系”，首次淪落為兩席，也間接地削弱了林俊憲在中常會中的實力。

